В ДНР ждут подтверждения Росимущества о возможности передачи 15 шахт инвесторам

Часть шахт в регионе передадут инвесторам. Фото: Официальный сайт ДНР

В ДНР ждут подтверждения Росимущества о возможности передачи некоторых шахт инвесторам. Об этом сообщил в ходе прямой линии с населением первый зампредседателя Правительства Республики Андрей Чертков.

- Часть шахт уже прошли через рабочую группу РФ Марата Хуснуллина (вице-премьера России, - ред.), часть шахт уже готовы передать, мы ждем только из Росимущества подтверждения того, что мы можем эти шахты передать инвесторам. Поэтому, 15 шахт - реально, которые мы хотим передать, - заявил он.

По словам Черткова, сейчас инвесторы готовят предложения, в том числе по аренде шахт имени Засядько и Скочинского в Донецкой Народной Республике. Также изучается возможность инвестирования шахт «Щегловская» и «Коммунарская».

Напомним, что в ближайшие годы угольную отрасль ДНР ожидает большая реорганизация. Для привлечения инвестиций и повышения рентабельности шахт Минэнерго России разработало проект концепции реформы углепрома.

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