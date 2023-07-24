Для шести шахт в ДНР уже определены инвесторы

Шахта «Щегловская-Глубокая» будет одной из первых передана инвесторам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Правительство ДНР начало разработку долгосрочной инвестиционную программы для угольной отрасли. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства ДНР Андрей Чертков.

- Рассмотрены три инвестора на 6 шахт, еще инвесторы рассматриваются на 9 шахт. То есть всего инвесторам мы хотим передать 15 шахт. Мы готовим инвестиционную программу на ближайшие 10 лет, - заявил Чертков.

Он уточнил, что рассмотрены предложения инвесторов по шахтоуправлению «Волынское», шахтам «Щегловская-Глубокая», № 22 «Коммунарская», «Прогресс», «Заря», а также Киевской ЦОФ и участку изготовления и ремонта оборудования шахты имени Засядько. Ожидается одобрение заявок рабочей группой под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Андрей Чертков также сообщил, что переговоры о приватизации или аренде остальных шахт Республики ведутся еще с тремя инвесторами. Они представят свои проекты после аудита предприятий.

- Своевременная выдача зарплаты - это вопрос №1. Поэтому в инвестиционных контрактах, будет прописано распределение средств, вложенных инвестором в данную шахту. В том числе и в социальное обеспечение наших шахтеров. Это не только зарплата, это весь соцпакет, плюс тот пайковый уголь, который необходимо будет выдать. Плюс реконструкция шахтного оборудования, стволов, проходки, - рассказал первый вице-премьер о требованиях к инвесторам.

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