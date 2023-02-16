«Инвесторы готовы даже поврежденные шахты забрать»: Как в ДНР собираются повысить рентабельность добычи угля

Горняки с надеждой и тревогой ожидают прихода инвесторов на шахты. Фото: МинУиЭ ДНР

В ближайшие годы угольную отрасль ДНР ожидает большая реорганизация. Для привлечения инвестиций и повышения рентабельности шахт Минэнерго России разработало проект концепции реформы углепрома. Об этом объявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным.

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко считает, что развитие угольной промышленности в Республике имеет не только отраслевое, но и важное социально-экономическое значение. Ведь Донбасс всегда был и остается шахтерским краем. А министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков уверен, что у угольной отрасли Донбасса есть огромный потенциал.

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ

Отсутствие реформ при Украине, девять лет пребывания в условиях полуизоляции и боевых действий в ДНР нанесли шахтам громадный ущерб. Десятки предприятий были закрыты, а десятки тысяч горняков сменили профессию или уехали на заработки в другие регионы России. Еще один большой отток кадров произошел во время прошлогодней мобилизации. Более половины работников шахт ушло на фронт защищать родную землю.

По этим и ряду других причин добыча угля в Республике в минувшем году не поднялась выше 5 миллионов тонн. В то время, как в 2019 году выдали на-гора почти 9 миллионов.

- У нас в отрасли 5 тысяч мобилизованных специалистов. Мобилизация скорректировала все планы шахт, - признал Андрей Чертков. - Снизилось число проходок, количество людей, которые занимаются подготовкой новых очистных забоев. Но мы считаем, что в 2023 году нам удастся на 10-15% нарастить добычу.

Министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков уверен, что у угольной отрасли Донбасса есть огромный потенциал. Фото: МинУиЭ ДНР

В минувшем в Республике запустили только пять новых лав. В этом году надеются на восемь. Главное, по мнению министра, чтобы развитие углепрома носило долгосрочный, стратегический характер.

На государственный сектор приходится 3 миллиона тонн добычи. И прежде всего здесь пройдут реформы. Сегодня в ДНР пять государственных унитарных угледобывающих предприятия, в составе которых 16 шахт. Из них деятельность по добыче угля осуществляют только десять. На других работы остановлены по ряду причин, в том числе и в связи с боевыми действиями.

- У нас простаивают очень богатые с технологической точки зрения шахты. С их запуском мы могли бы добывать дополнительно еще 1 млн тонн угля. Причем не только антрацита, который всегда пользовался большим спросом, но и коксующихся углей для химической и металлургической промышленности, - сообщил Чертков.

ПОДОБРАНЫ ИНВЕСТОРЫ ДЛЯ ДЕСЯТИ ШАХТ

Объем инвестиций в угольную промышленность ДНР на ближайшие три года должен составить 10-12 млрд рублей. Порядка 7 млрд от этой суммы могут поступить от частных инвесторов. Предприниматели из Москвы и Кемерово выразили заинтересованность в инвестировании в шахты Донбасса.

Министр угля и энергетики рассказал, что сейчас решается вопрос о передаче шахт инвесторам. И желающих вложиться в переоборудование предприятий хватает.

- Много желающих вложить большие средства для технического перевооружения. Клети, проходка, оборудование, включая комбайны, приходят в состояние упадка, - поделился проблемами Андрей Чертков.

Он сообщил, что практически подобраны инвесторы для десяти шахт. В то же время председатель Правительства Виталий Хоценко предложил оставить одно из предприятий как государственное. Сделать показательную шахту, которая смогла бы быть рентабельной.

- Инвесторы готовы даже поврежденные шахты забрать, сейчас идут комплексные переговоры относительно объема инвестиций. Мы должны понимать, как будут развиваться шахты, сколько будет вложено в 2023-2024 годах, как вырастет добыча, - отметил Чертков.

На шахтах требуются большие средства для технического перевооружения. Фото: МинУиЭ ДНР

Виктор работает на шахте «Холодная Балка» в Макеевке.

- Про приход инвестора у нас хватает разговоров. Пока не знаем, как это будет происходить. Будут ли сокращения, как изменится зарплата, каким будет обеспечение, кто нами станет руководить, как сложатся отношения с начальством? Вопросов много. Надеемся на лучшее, - сказал Виктор.

Очень важный момент - инвесторы готовы решать проблему нехватки кадров путем вахтового метода работы. То есть привозить в ДНР людей и потом менять через определенное время. Но для этого нужно обеспечить им безопасность.

Возможно, что вернутся в Республику горняки, которые в свое время поехали на заработки в другие регионы России. Николай из Донецка еще в 2021 году подался вместе с товарищами по бригаде в Нерюнгри (Якутия) в компанию «Колмар».

- Тогда у нас по всему городу реклама висела. А в ДНР платили мало и с большой задержкой. Заработком на новом месте доволен, хотя условия спартанские. Но все же рассчитываю вернуться домой, если в Донецке прекратятся обстрелы, а на шахтах будут своевременно и хорошо платить. Здесь у меня семья, ребенок, родители, - рассказал Николай.

НОВАЯ ЛАВА – СТАБИЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ И ЗАРПЛАТЕ

Угледобыча в регионе также представлена 60 частными шахтами и более 130 малыми угледобывающими предприятиями (артелями). Крупнейшие из них – шахты «Ждановская», «Горняк-95», «Чайкино» (ООО «Углеком»). На долю частного сектора в минувшем году пришлось около 2 млн тонн (40 процентов) добычи в Республике.

В феврале на макеевской шахте «Горняк-95» был запущен новый очистной забой с запасом угля свыше ста тысяч тонн. В новом году это первая введенная в эксплуатацию лава в Республике. Горняки планируют выдавать на-гора ежемесячно порядка 4500 тонн высококачественного коксующегося угля.

Госкомиссия приняла лаву на «отлично» – выдержаны все требования промышленной безопасности и противоаварийной защиты. И это очень важно - жизнь и здоровье шахтеров должны быть защищены.

Начальник добычного участка Андрей Звягинцев уверен, что новая лава дает горнякам работу и зарплату. Фото: Скриншот видео «1-й Республиканский»

- Лава подготовлена в срок по всем правилам. Эмоции только положительные, для нас это работа и зарплата. Не будет лавы – не будет денег, - поделился впечатлениями начальник добычного участка Андрей Звягинцев.

Главный инженер предприятия Юрий Колумба отметил, что запасов угля в лаве хватит на два года работы.

- Мы теперь уверенно смотрим на ближайшие два года, видим свое будущее. Видим уголь, который можем извлечь и продать. И сможем дальше развивать наши мощности, – подчеркнул Колумба.

На шахте тоже надеются на поддержку государства. Тем более, что работают в сложных военных условиях. Из-за обстрелов часто отключают электроснабжение. Есть проблемы и с подачей воды, как и везде в Макеевке.

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Министр Чертков уверен, что при успешном развитии инвестиционных проектов в ближайшие три года удастся выйти на показатели добычи 7-8 млн тонн в год.

- При этом практически 5 млн тонн хорошего антрацита будут уходить на продажу. Донбасские угли всегда ценились и будут цениться. Мы всегда найдем своего покупателя за границей, - подчеркнул Андрей Чертков.

Для сбыта угля привлекательны страны Азии, прежде всего Турция. Заявки уже есть. Тем более, что отгрузку удобно организовать через морской порт в Мариуполе. А железнодорожным транспортом доставлять на юг и центр России.

Отгрузку угля на экспорт удобно организовать через морской порт в Мариуполе. Фото: МинУиЭ ДНР

Здесь, конечно же, возникнет вопрос конкуренции с Кузбассом. Там добывается львиная доля от 437 млн тонн угля в целом по России.

- Но кузнецкому углю приходится проезжать полстраны по железной дороге, где высокие тарифы, а у донбасского угля транспортное плечо коротко. Это снижает стоимость расходов, что важно для покупателей, – считает политэкономист Иван Лизан.

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