Для жителей Донбасса установили правила, по которым они будут получать российские пенсии и социальную помощь

Жителей ДНР в ближайшее время ожидает переход на российские стандарты в пенсионном и социальном обеспечении. Фото: МЧС ДНР

14 февраля Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Федеральные власти сделали важный шаг по интеграции прав жителей Донбасса в систему социальной защиты РФ. По каким правилам дончане и луганчане будут получать российские пенсии и социальную помощь? И в какие сроки ожидается переход на российские стандарты?

ЗАДАЧА СДЕЛАТЬ «РАБОЧИМИ» НОРМЫ ЗАКОНОВ

В ДНР положительно восприняли принятые решения, которые позволяют учесть многие нюансы поэтапной трансформации существующего в Республике пенсионного и социального обеспечения в российское законодательство.

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина, которая курирует социальный блок в Правительстве, обсудила с сенатором РФ, представителем от исполнительного органа государственной власти ДНР Натальей Никоноровой законопроекты по интеграции социальных прав жителей ДНР.

- Сошлись на том, что прописанные в этих документах нормы важны и нужны Республике, поэтому наша задача — сделать их «рабочими». Для этого необходимо четко прописать порядок реализации новых норм с учетом специфики региона. Свои предложения по этому порядку мы уже готовим, - сообщила Наталья Никонорова.

В обсуждении этих документов с сенатором также участвовали и.о. министра труда и социальной политики ДНР Денис Стрельченко и руководитель Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова.

Переход пенсионного и социального обеспечения в Республике на российские стандарты сопровождается реорганизацией самих социальных служб. Стартовала работа территориального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Социального фонда России) по ДНР. В него вошли три структуры, которые отвечают за самый большой объем мер государственной поддержки граждан.

- Хочу подчеркнуть, что объединение трех фондов никак не повлияет на объем льгот и права жителей Республики на социальное обеспечение. Кроме того, теперь оформление и получение выплат станет более быстрым, удобным и адресным, - отметила Лариса Толстыкина.

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина (в центре) и сенатор РФ Наталья Никонорова (справа) обсудили законопроекты по интеграции социальных прав жителей Республики. Фото: Правительство ДНР

НА ПЕРЕХОД ДАДУТ ОДИН ГОД

С 1 марта 2023 года пенсии будут выплачиваться в соответствии с законодательством РФ. Право будут иметь граждане, постоянно проживавшие на 30 сентября 2022 года на территориях ДНР и ЛНР. А также те, кто выехал в Россию, но до этого постоянно проживал в Республиках в период с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года.

При этом депутаты Госдумы отреагировали и на переживания пенсионеров Донбасса, которые опасаются, что российские пенсии у них окажутся ниже республиканских. В случае, если после перерасчета выплата не достигнет предыдущего размера, то к пенсии установят доплату. Напомним, что сейчас минимальная пенсия в ДНР составляет 10 тысяч рублей.

Еще один важный момент. Если гражданин достигнет пенсионного возраста в период с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2027 года, он сможет выбрать, по какому законодательству ему будет назначена пенсия: по законам РФ или по законам, действовавшим в ДНР на 31 декабря 2022 года.

Период, в течение которого можно обратиться за перерасчетом, будет составлять один год - с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года. Причем пенсию назначат с 1 марта 2023 года, даже если заявление на ее получение будет подано позже – вплоть до 29 февраля 2024 года.

И это весьма важная отсрочка. В противном случае перед пенсионными службами вырастут многотысячные очереди. А так у пенсионеров есть возможность обратиться в удобное для них время.

СПОРЫ ПО СТАЖУ РЕШАТ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИССИИ

Установлен период по переходу на параметры пенсионного возраста, которые действуют в РФ. С 2019 по 2028 год в России идет процесс постепенного увеличения возраста выхода на пенсию. В 2028 году он составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

До вхождения в состав России пенсионный возраст в ДНР и ЛНР составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. По новому закону для жителей Донбасса переходный период завершится одновременно, как и для всех граждан России, 31 декабря 2027 года.

Законопроект определяет порядок исчисления трудового стажа при назначении пенсии, особенности исчисления размера страховой пенсии, установления дополнительного соцобеспечения, регистрации в системе индивидуального учета и предоставления соответствующих сведений.

Отметим, что для расчета пенсии в России используются баллы, число которых зависит от среднегодового заработка человека, начиная с 2002 года.

Количество баллов у жителей новых территорий будет высчитываться, исходя из средней заработной платы в соседних с ними регионах. В ДНР и ЛНР возьмут средний заработок в Ростовской области - 40 183 рубля в месяц. В результате пенсии большинства граждан должны стать выше нынешних социальных выплат.

В случае если у гражданина нет возможности подтвердить свой заработок и стаж, предоставив документы от работодателей или государственных и муниципальных органов, то вопросом будут заниматься специально созданные межведомственные комиссии. Они помогут жителям определять уровень стажа и пенсионных коэффициентов — пенсии назначают только с учетом этих показателей.

Если у жителя ДНР не будет возможности подтвердить свои документы, межведомственная комиссия будет учитывать среднюю заработную плату по Ростовской области.

ПРЕДУСМОТРЕНА ИНДЕКСАЦИЯ

Как и по всей стране, пенсии и надбавки к ним на территории новых регионов будут индексироваться. Также проиндексируют и доплату до уровня республиканской пенсии.

- Мы установили норму, что и размер пенсии, установленный по российскому законодательству, и эта доплата, которая образовалась как разница между получаемой сегодня и вновь назначенным размером, она будет индексироваться каждый год. Не будет этого эффекта, когда увеличение размера страховой пенсии уменьшает размер доплаты, - разъяснил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

Устанавливается также право льготных категорий жителей Донбасса на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг. Предлагается сохранить прежний размер выплат, установленных на новых территориях, если они окажутся выше, чем по российскому законодательству. Меры социальной поддержки, которые планируют ввести в новых регионах РФ с марта 2023 года, охватят период с января этого года.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ СОЦСТРАХОВАНИЯ

Отдельный законопроект касается социального страхования и выплат по больничным листам, беременности и родам.

Документ определяет правила назначения по нормам РФ пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в новых регионах. Также семьи, в которых воспитываются дети до 17 лет, получают право на единое пособие.

Отметим, что в России оплата больничного листа рассчитывается на основе страхового стажа. Если стаж менее 5 лет, то выплачивается 60% от среднего заработка, если от 5 до 8 лет - 80%, если более 8 лет - 100%. При возникновении споров по стажу будет осуществляться проверка через межведомственную комиссию.

Еще одна особенность состоит в том, что в РФ для расчета больничного листа используется средний заработок за два года. Для новых регионов в этом и следующем году расчет будет осуществляться за период с 30 сентября 2022 года.

Страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием тоже будут назначаться с учетом заработка за период не ранее чем с 30 сентября 2022 года.

Жителям ДНР сохранят прежние выплаты по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, если они окажутся выше, чем исчисленные по российским нормам. Они будут действовать до периода, на который были установлены.

Выданные в Республике документы, подтверждающие утрату профессиональной трудоспособности (например, справки медкомиссии) без срока действия — будут действовать до 1 января 2026 года. Со сроком действия, истекающим с 25 февраля 2022 года до 1 января 2024 года, — будут действовать до 1 января 2024 года.

В дальнейшем размер обеспечения по страхованию, предполагается индексировать в порядке и на условиях, определенных законодательством РФ.

Исчисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком предполагается производить из среднего дневного заработка за период не ранее 30 сентября 2022 года. В 2023 году он будет определяться путем деления суммы начисленного заработка за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года на 93 календарных дня, а в 2024 году - путем деления заработка застрахованного лица за период с 30 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года на 458 календарных дней.

КОМУ ЕЩЕ СОХРАНИЛИ ВЫПЛАТЫ

Сохраняются и все гарантии инвалидам. Но люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на новых территориях, должны будут пройти медико-социальную экспертизу до 1 января 2026 года.

Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий выплаты будут производиться в соответствии с российским законодательством, а также будет предоставляться социальный пакет, включающий в себя бесплатное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном транспорте.

При назначении пособий чернобыльцам учтут украинские справки. Но для инвалидов и ветеранов боевых действий, военнослужащих и членов их семей, получавших выплаты в соответствии с украинским законодательством, по вполне понятным основаниям потребуется подтверждение межведомственной комиссии.

Все имеющиеся льготы сохранят Героям Советского Союза и Соцтруда, полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, награжденным знаком «Почетный донор Украины» и жертвам политических репрессий.

Кроме того, жителям ДНР планируется сохранить выплаты, которые не предусмотрены законодательством РФ. В частности, это пособия для учащихся, студентов, детей-инвалидов, получивших вред здоровью во время беременности их матери вследствие травмирования на производстве.

Еще одна из особенностей касается приема документов для назначения социальных пособий и выплат. У многих жителей новых регионов они составлены на украинском языке. Закон позволит принимать без перевода необходимые для получения социальной поддержки документы, выданные до 28 февраля 2023 года включительно.

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