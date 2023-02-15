Волонтерское движение «Посылки на Донбасс» доставило в ДНР первый гуманитарный груз. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Представители всероссийского волонтерского движения «Посылки на Донбасс» доставили гуманитарный груз, предназначенный для помощи населению Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции Республики.

Волонтерское движение «Посылки на Донбасс» доставило в ДНР первый гуманитарный груз. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

- Переселенцы и семьи с тяжелым социальным положением в Мариуполе, Волонтеровке, Кировском получили теплую верхнюю одежду и обувь для детей и взрослых, носки, теплое нательное белье, одеяла, медикаменты, средства гигиены и детские игрушки, - рассказал координатор гуманитарный проектов Первого Донецкого армейского корпуса Владимир Георгиев.

По его словам, для новорожденных больницы №9 города Донецка волонтеры привезли большую партию подгузников, средств личной гигиены, кремов, детского питания и смесей, так необходимых сейчас молодым семьям.