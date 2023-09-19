В ДНР выделили около 6 млн квадратных метров земли под строительство жилья

Уже в ближайшее время несколько застройщиков получат разрешения на строительство жилых объектов в регионе. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике выделят около 6 миллионов квадратных метров земли под строительство жилья, которое будет осуществляться из внебюджетных источников. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что уже в ближайшее время несколько застройщиков получат разрешения, которые им выдадут в рамках заключенных договоров аренды на земельные участки. В документах кроме прочего утверждены проекты планировки и определены границы территорий общего пользования.

- Также Минстроем ДНР сформирован земельный банк в объеме порядка 6 млн квадратных метров для строительства жилья с использованием внебюджетных источников финансирования, - заявил Хуснуллин и добавил, что уже определены пилотные застройщики.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин сообщил, что в ДНР выдан первый льготный ипотечный кредит под 2%. Вице-премьер России заверил, что в Республике появится еще больше новостроек с доступным и комфортным жильем.

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