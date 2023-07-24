90 миллиардов рублей вложат в ипотечное строительство в ДНР

Для масштабного строительства в ДНР ввозят стройматериалы через порт в Мариуполе. Фото: Минтранс ДНР

Проекты ипотечного строительства в ДНР, которые рассмотрены властями Республики, рассчитаны на срок от полутора до десяти лет и предполагают финансирование в 90 млрд рублей.

- Предполагаемые сроки реализации проектов ипотечного строительства — от полутора до десяти лет. Это с учетом комплексной застройки территории — более 1 млн кв. метров жилья, благоустройства и создания социальной инфраструктуры. Предполагаемым общий объем инвестиций — порядка 90 млрд рублей, — заявил ДАН и. о. министра экономического развития Владимир Зверков.

Он добавил, что Инвестиционный комитет уже рассмотрел восемь проектов, пять из них получили статус масштабных инвестиционных проектов и связаны с ипотечным строительством многоквартирных домов. Сейчас идет поиск земельных участков для строительства и включение проектов в реестр масштабных.

Ранее «КП» сообщала, что врио Главы ДНР Денис Пушилин провел заседание регионального Инвестиционного комитета, где были рассмотрены проекты строительства многоквартирных домов, хлебозавода и оптово-розничного рынка. Застройщикам власти готовы предоставить землю в аренду без торгов, а Пушилин призвал местные ведомства и муниципалитеты максимально содействовать инвесторам.

Застройщики подали первые заявки на аренду земли под жилье в Донецке и Мариуполе. Один из них намерен возвести в Куйбышевском районе столицы более 1 млн кв. метров с учетом комплексной застройки территории - благоустройства и создания социальной инфраструктуры.

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