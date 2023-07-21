Марат Хуснуллин: Фасадные работы в перинатальном центре в Донецке вышли на финишную прямую

Марат Хуснуллин. Фото: Правительство России

Фасадные работы в перинатальном центре в Донецке, который возводят по поручению Президента России Владимира Путина, вышли на финишную прямую – отделку внешних стен общей площадью 12 тысяч кв. м строители планируют завершить в первой половине августа. Об этом «КП» сообщил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

ОСНАСТЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

- Это один из ключевых объектов здравоохранения в новых регионах, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием для оказания медицинской помощи в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья. Сейчас вместе с фасадными работами специалисты выполняют отделку внутренних помещений 6-этажного здания и пищеблока, завершают монтаж инженерных сетей, водопровода и канализации, уже установлены четыре лифта из восьми, идет подготовка центрального стерилизационного отделения к монтажу дезинфекционной камеры, – рассказал Марат Хуснуллин.

СТРОЯТ КРУГЛЫЕ СУТКИ

Вице-премьер отметил, что строительство перинатального центра ведется в круглосуточном режиме. На объекте в две смены работают порядка 1 тысячи специалистов, задействовано более 30 единиц техники. Сдать объект в эксплуатацию ППК «Единый заказчик в сфере строительства» планирует до конца этого года. Одновременно в комплексе общей площадью более 28 тысяч кв. м медицинскую помощь смогут оказывать 140 женщинам и новорожденным.

В Российской Федерации программа развития перинатальных центров принята в 2013 году, чтобы исправить демографическую ситуацию и совладать с материнской и младенческой смертностью. Строить такие учреждения начали в 2008 году.

На сегодняшний день в России появились десятки таких центров, и они принесли свои плоды - смертность сократилась в разы. Ведь перинатальные центры - это специализированные медицинские учреждения, оснащенные самыми современными видами оборудования для диагностики и лечения.