Севастополь отправил крупную партию стройматериалов в Мариуполь

Строительные материалы помогут в восстановлении социальных и жилых объектов ДНР, которые пострадали в ходе боевых действий. Фото: Администрация города Мариуполя

Севастополь отправил большую партию строительных материалов в Мариуполь. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили общий вес прибывшего груза.

- Судно с гуманитарным грузом около 1700 т уже прибыло в порт Мариуполя, - заявили в мэрии.

Уточняется, что строительные материалы помогут в восстановлении социальных и жилых объектов Донецкой Народной Республики, пострадавших в ходе боевых действий.

Напомним, ранее из Севастополя в морской порт Мариуполя доставили очередной груз строительных материалов для восстановления ДНР. Всего в город прибыло более 1,7 тысячи тонн железобетонных изделий.

Сообщалось также, что первое судно трюмного типа доставило из порта Азов в Мариуполь строительные материалы и сантехнику. А всего в логистический центр в порту Мариуполя было завезено порядка 32 тысяч тонн стройматериалов.

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