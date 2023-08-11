Первое судно трюмного типа доставило строительные материалы из порта Азов в Мариуполь

В порту к работе подготовлены 18 причалов, из них пять задействованы под перевалку грузов. Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Первое судно трюмного типа доставило из порта Азов в Мариуполь строительные материалы и сантехнику. А всего в логистический центр в порту Мариуполя завезено порядка 32 тысяч тонн стройматериалов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

- Такой объем грузоперевозок был достигнут благодаря организации регулярного сообщения по Азово-Черноморскому бассейну между портами Мариуполя, Ростова-на-Дону, Севастополя, а теперь и Азова. Это во многом результат слаженной работы профильных министерств и ведомств. В свою очередь сами они уже начали поставлять на российский рынок продукцию металлургических и аграрных предприятий. При этом именно строительная отрасль выступает драйвером восстановления экономики новых субъектов РФ, помогая стимулировать производство, создавать рабочие места и оживлять логистику, – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что впервые судно трюмного типа доставило груз строительных материалов российскую сантехнику по новому маршруту – из порта Азов в порт Мариуполь.

Как уточнили в ФАУ «РосКапСтрой» Минстроя России, которое определено оператором поставок строительных материалов через морской порт Мариуполя, из южных регионов нашей страны по новому маршруту Азов – Мариуполь везут продукцию, необходимую для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

- Расширяется не только география морских перевозок между Мариупольским и другими портами Азово-Черноморского бассейна, но и номенклатура поставляемых и отправляемых грузов. Растут и объёмы морских грузоперевозок: только за июль в логистический центр в Мариупольском морском торговом порту было завезено более 4 тыс. т строительных материалов, а отгружено подрядным организациям – более 3 тыс. т, что на 800 т больше, чем месяцем ранее, – рассказала директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова.

Отмечается, что Мариупольский морской торговый порт играет важную роль в социально-экономическом развитии новых регионов, обеспечивая в том числе бесперебойную доставку стройматериалов для восстановления инфраструктуры новых субъектов РФ. В частности, для строительства многоквартирных домов по морю доставлены готовые домокомплекты общим весом более 16,5 тыс. т.

Директор Мариупольского морского порта Александр Солдатов сообщил о том, что на сегодняшний день в порту к работе подготовлены 18 причалов, из них пять задействованы под перевалку грузов.

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