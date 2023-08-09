Проспект Нахимова в Мариуполе активно обновляется

Проспект Нахимова в Мариуполе - это одна из главных транспортных артерий Мариуполя, соединяющая Жовтневый и Приморский районы. Инфраструктура проезжей и пешеходной частей не просто ремонтируется - она создаётся заново.

Новые тротуары, новый асфальт, новые опоры с светодиодными лампами и, конечно же, новый для города большой поток автотранспорта – и это - далеко не центр Мариуполя.

- Наш город действительно ожил, все в движении. А проспект Нахимова – яркая демонстрация этого, - говорит жительница Мариуполя Светлана Тищенко. – Все новое, прям сияет.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе приступили к строительству первого ипотечного жилья. Жилой комплекс будет расположен на пересечении проспекта Нахимова и Черноморского переулка. Комплекс будет расположен в 700 метрах от городской набережной. В четырехэтажном доме на три подъезда будет 51 квартира.

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