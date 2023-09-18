Мэр Донецка сообщил про обстрел центра города, в зоне риска - бульвар Пушкина

Днем 18 сентября под обстрел украинских войск попал центр Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Днем 18 сентября под обстрел украинских войск попал центр Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска бульвар Пушкина. Подробности уточняются, - проинформировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по Ворошиловскому району Донецка. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:50 – населенный пункт Константиновка - город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

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