Мариупольский драмтеатр отправится на гастроли в Камчатский край

Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке. Фото: Администрация города Мариуполя

Артисты из Мариупольского драмтеатра выступят на Камчатке. На полуостров они привезут спектакль «Человек, который платит». Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, что соглашение о сотрудничестве и организации таких гастролей было подписано еще во время Международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…», прошедшего в мае 2023 года в городе Новошахтинск Ростовской области. Одним из приглашенных членов жюри на этом фестивале был председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, заслуженный артист России Алексей Высторопец.

Он отметил, что игра мариупольских актеров была на высоте.

- Спектакль произвел большое впечатление на членов жюри, этот спектакль достоин того, чтобы гастролировать про России. Мне бы хотелось показать мариупольским артистам Камчатку, то место, откуда начинается Россия, - отметил Высторопец.

Напомним, ранее сообщалось, что артисты Мариупольского драматического театра отравилась в другие регионы России в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Новый гастрольный маршрут театра охватывает десять российских городов.

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