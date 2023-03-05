Мариупольский драмтеатр начал большие гастроли по России

Первый гастрольный спектакль состоялся на сцене Донского театра драмы и комедии в Новочеркасске. Фото: Минкультуры ДНР

Артисты Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра отравилась в другие регионы России в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- Новый гастрольный маршрут театра охватывает десять российских городов. С творчеством мариупольских артистов познакомятся зрители Новочеркасска и Белгорода, Курска, Курчатова и Брянска, Орла и Калуги, Тулы, Новомосковска и Воронежа. Первый гастрольный спектакль состоялся 4 марта на сцене Донского театра драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской в Новочеркасске, — сказано в сообщении.

Отмечается, что зрителям покажут спектаклей «Водевили» и «Золотой цыпленок». Гастроли продлятся три недели.

Напомним, первая профессиональная актерская группа возникла в Мариуполе в 1878 году. В 1960 году было возведено современное здание, а сам театр получил статус государственного. В 2022-м здание учреждения было разрушено вследствие подрыва украинскими националистами. Сейчас театр постепенно возрождается, в прошлом году его артисты включились в программы гастролей по России.

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