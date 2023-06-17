Драмтеатр в Мариуполе после реконструкции станет самой современной площадкой в ДНР

Восстановительные работы планируют завершить в 2024 году Фото: Александр ИВАНОВ

В ДНР заявили, что Мариупольский драмтеатр станет самой современной площадкой региона. Такое мнение выразил ТАСС исполняющий обязанности министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.

Он отметил, что специалисты построят прекрасное здание.

- Это будет самый современный театр, самая современная площадка в Республике со всеми подъемами, светом, звуком, мы с нетерпением ждем открытия этой площадки, чтобы можно было полноценно работать, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории разрушенного драмтеатра в Мариуполе проходит частичный демонтаж. Это первый, начальный этап сложной реконструкции главного объекта культурного достояния города. Фасад здания вместе с фронтоном, на котором расположены скульптуры, снесены не будут, а подвергнутся капитальному ремонту. На это направлен основной реставрационный акцент.

А вот масштабная работа восстановителей и архитекторов состоит в том, чтобы объекту был возвращен его первоначальный, исторический облик, работы планируется завершить в 2024 году.

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