Фасад здания временно закрыт Фото: Александр ИВАНОВ

На территории разрушенного драматического театра Мариуполя, теперь известного всему миру бесчеловечной провокацией украинских националистов из полка «Азов» (запрещенная в РФ организация), проходит частичный демонтаж и уборка строительного мусора. Это первый, начальный этап сложной реконструкции главного объекта культурного достояния города.

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора Фото: Александр ИВАНОВ

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора Фото: Александр ИВАНОВ

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора Фото: Александр ИВАНОВ

Стоит отметить, что фасад здания вместе с фронтоном, на котором расположены скульптуры, отражающие дух города в его историческом развитии, снесены не будут, а подвергнутся капитальному ремонту. На это направлен основной реставрационный акцент.

А вот масштабная работа восстановителей и архитекторов состоит в том, чтобы объекту был возвращен его первоначальный, исторический облик, работы планируется завершить в 2024 году.

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации Фото: Александр ИВАНОВ

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации Фото: Александр ИВАНОВ

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации Фото: Александр ИВАНОВ

Интересно будет увидеть также решение по дизайну внутреннего убранства залов, ведь в театре была непередаваемая атмосфера артистического искусства. А в отделке антуража были использованы натуральные материалы: мрамор, какое-то особое дерево, бархат – что, казалось, наполняло даже пространство помещений приятным запахом и теплом, с интригующими нотками предвкушения действа. И конечно же главная достопримечательность - хрустальная люстра основного зала, которая была устроена так, что глазу не было заметно, как она гаснет при начале спектакля!

- Я родилась здесь, когда еще Мариуполь назывался Ждановым, - рассказывает жительница Мариуполя. - Драмтеатр в то время уже стоял, и, конечно, его нужно восстановить.

- Рядом с театром нужно поставить памятник жертвам украинской агрессии, - подхватывает разговор муж мариупольчанки. - Киевские боевики взорвали театр изнутри. Наши окна выходят на него, и мы видели последствия. Нужно, чтобы будущее поколение знало, что здесь произошло.

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации Фото: Александр ИВАНОВ

Вид с третьего этажа Драмтеатра на городской центральный проспект Ленина Фото: Александр ИВАНОВ

СПРАВКА «КП»

В 1850 году на территории своего частного дома местный житель Попов устроил первое в городе театральное помещение «Храм музы Мельпомены», где выступали многие провинциальные актеры Екатеринославской губернии Российской империи. С этого времени и ведет свое начало мариупольский Драмтеатр. Современное здание было построено и открыто в 1960 году торжественной премьерой «Иркутской истории».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московский Малый театр подарил микроавтобус коллегам из Луганска

Коллектив ЛАРДТ будет использовать подаренный микроавтобус для поездок в отдаленные населенные пункты Республики (подробнее)