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Политика29 декабря 2022 17:32

«Рядом с театром нужно поставить памятник жертвам украинской агрессии»: Драмтеатр Мариуполя готовят к реконструкции

В Мариуполе сносят часть разбитого здания драмтеатра
Александр ИВАНОВ
Фасад здания временно закрыт

Фасад здания временно закрыт

Фото: Александр ИВАНОВ

На территории разрушенного драматического театра Мариуполя, теперь известного всему миру бесчеловечной провокацией украинских националистов из полка «Азов» (запрещенная в РФ организация), проходит частичный демонтаж и уборка строительного мусора. Это первый, начальный этап сложной реконструкции главного объекта культурного достояния города.

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора

Фото: Александр ИВАНОВ

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора

Фото: Александр ИВАНОВ

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора

Задняя, наиболее пострадавшая часть строения уже снесена, предстоит уборка строительного мусора

Фото: Александр ИВАНОВ

Стоит отметить, что фасад здания вместе с фронтоном, на котором расположены скульптуры, отражающие дух города в его историческом развитии, снесены не будут, а подвергнутся капитальному ремонту. На это направлен основной реставрационный акцент.

А вот масштабная работа восстановителей и архитекторов состоит в том, чтобы объекту был возвращен его первоначальный, исторический облик, работы планируется завершить в 2024 году.

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фото: Александр ИВАНОВ

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фото: Александр ИВАНОВ

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фото: Александр ИВАНОВ

Интересно будет увидеть также решение по дизайну внутреннего убранства залов, ведь в театре была непередаваемая атмосфера артистического искусства. А в отделке антуража были использованы натуральные материалы: мрамор, какое-то особое дерево, бархат – что, казалось, наполняло даже пространство помещений приятным запахом и теплом, с интригующими нотками предвкушения действа. И конечно же главная достопримечательность - хрустальная люстра основного зала, которая была устроена так, что глазу не было заметно, как она гаснет при начале спектакля!

- Я родилась здесь, когда еще Мариуполь назывался Ждановым, - рассказывает жительница Мариуполя. - Драмтеатр в то время уже стоял, и, конечно, его нужно восстановить.

- Рядом с театром нужно поставить памятник жертвам украинской агрессии, - подхватывает разговор муж мариупольчанки. - Киевские боевики взорвали театр изнутри. Наши окна выходят на него, и мы видели последствия. Нужно, чтобы будущее поколение знало, что здесь произошло.

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фойе и лестничные пролеты выгоревшего здания – подлежат ремонту и реставрации

Фото: Александр ИВАНОВ

Вид с третьего этажа Драмтеатра на городской центральный проспект Ленина

Вид с третьего этажа Драмтеатра на городской центральный проспект Ленина

Фото: Александр ИВАНОВ

СПРАВКА «КП»

В 1850 году на территории своего частного дома местный житель Попов устроил первое в городе театральное помещение «Храм музы Мельпомены», где выступали многие провинциальные актеры Екатеринославской губернии Российской империи. С этого времени и ведет свое начало мариупольский Драмтеатр. Современное здание было построено и открыто в 1960 году торжественной премьерой «Иркутской истории».

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