ВС РФ поразили четыре пункта управления ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за сутки российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 123 районах. Средствами ПВО перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены и подавлены 27 украинских дронов.

Напомним, что на Донецком направлении противник потерял до 255 украинских военнослужащих, а также десять единиц техники и три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы.

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