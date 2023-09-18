В Донецке за неделю родились 45 малышей

В столице ДНР за неделю родились 45 малышей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На прошедшей неделе в столице Донецкой Народной Республики родились 45 малышей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что в этот период на свет появились 24 мальчика и 21 девочка.
- На прошлой неделе в нашем городе родились 45 малышей: 24 мальчика и 21 девочка, - написал в телеграм-канле мэр города.
Алексей Кулемзин пожелал новым Дончанам крепкого здоровья, а родителям – радости и только приятных волнений.
Несмотря на то, что столица Донецкой Народной Республики постоянно подвергается артиллерийским ударам со стороны ВСУ, в городе жизнь продолжается. Регион-шеф помогает восстанавливать в Донецке инфраструктуру города.
Напомним, в Донецке к концу текущего года построят перинатальный центр. Там будут оказывать высокотехнологическую помощь беременным с самой сложной патологией и выхаживать недоношенных детей.
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