Пушилин назначил нового министра угля и энергетики ДНР

В Донецкой Народной Республике новые кадровые перестановки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин назначил нового министра угля и энергетики Республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам руководителя региона, возглавить Минуглеэнерго Донецкой Народной Республики было доверено Денису Епифанову.

- Денис Николаевич Епифанов назначен на должность министра угля и энергетики ДНР, пожелал ему плодотворной работы, - заявил Пушилин.

Отметим, что ранее Епифанов занимал должность генерального директора трансграничного концерна «Энергия Донбасса».

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин назначил своим советником финалиста конкурса «Лидеры возрождения» Марину Борисюк. Врио Главы ДНР сообщил о решении сделать одного из финалистов конкурса для управленцев советником по развитию акватории Азовского моря.

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