Денис Пушилин назначил своим советником финалиста конкурса «Лидеры возрождения»

По словам лидера ДНР, у победителей конкурса есть все возможности быть полезными Республике и всей России. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе награждения в Москве победителей объединенного финала конкурса «Лидеры возрождения» сообщил о решении назначить одного из них своим советником по развитию акватории Азовского моря. Об этом глава региона проинформировал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в кадровом конкурсе управленцев участвовали финалисты из новых регионов РФ. По итогу были определены 104 победителя, где 55 человек - только из ДНР.

По словам Пушилина, проект был запущен еще в сентябре 2022 года, и пока конкурс еще шел, в Республике по его результатам уже проходили кадровые назначения, благодаря чему более 40 конкурсантов обрели новую работу.

- Буквально сегодня тоже состоялось два назначения из числа финалистов: заместителем министра культуры ДНР станет Вита Пащенко, а моим советником по развитию Азовской акватории - Марина Борисюк, - заявил лидер ДНР.

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