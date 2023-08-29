Более 40 участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения» получили назначения в ДНР

Конкурс «Лидеры возрождения» прошел в регионе впервые Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более сорока участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения» были трудоустроены в ДНР. Об этом сообщил врио Главы Республики Денис Пушилин во время церемонии закрытия объединенного финала конкурса в Москве.

Он отметил, что в ходе проведения проекта была возможность рассмотреть возможности участников.

- С учетом кадрового голода, дефицита специалистов, объема тех задач, которые стоят сейчас перед нами - ДНР как субъектом РФ - конечно же, мы уже приняли на работу на сегодняшний день 42 человека, - рассказал Пушилин.

Лидер ДНР отметил, что рассчитывает увеличить число трудоустроенных в регионе специалистов - управленцев. Он также заверил, что военнослужащим, задействованным в СВО, тоже предоставили возможность поучаствовать в конкурсе - ведь на фронт ушли не только профессиональные военные, но и те, кто занимался гражданскими вопросами.

- Конечно же, им нужно возвращаться и если у них есть понимание того груза ответственности, который взвалили на себя, и дальше возрождать Донбасс, конечно же мы готовы их принять, - заявил Пушилин.

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