Энергопоставляющая компания ДНР запустила чат-бот для обращений

«Энергосбыт Донецк» запустил чат-бот для обращений жителей региона. Фото: Минугля и энергетики ДНР

Компания «Энергосбыт Донецк» запустила чат-бот для обращений жителей Донецкой Народной Республики. Сервис позволит получить потребителям ответы на основные вопросы в связи со сменой гарантирующего поставщика в Республике. Об этом сообщили в Минугля и энергетики ДНР.

— Через чат-бот «Помощник Энергосбыт» в Telegram пользователи могут узнать, как заключить новый договор на поставку электроэнергии, как передавать показания счетчиков и оплачивать счета, что делать в случае ошибочного платежа или несовпадения показаний счетчика, а также получить другую полезную информацию, — заявили в министерстве.

Чат-бот будет доступен круглосуточно.

Напомним, что с 1 октября 2023 года в Донецкой Народной Республике гарантирующим поставщиком электроэнергии станет компания «Энергосбыт Донецк». Среди основных функций компании — заключение договоров со всеми потребителями и обеспечение гарантированного энергоснабжения, а также проведение расчетов с клиентами.

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