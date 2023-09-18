Специалисты из Петербурга восстанавливают храм Покрова Божией Матери в Мариуполе

В настоящее время строители занимаются кровельными и фасадными работами, а также восстанавливают входную группу. Фото: Администрация города Мариуполя

Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают храм Покрова Божией Матери, расположенный в Мариуполе. Об этом сообщили в администрации приморского города ДНР.

Там уточнили, что на объекте работают 30 человек.

- В настоящее время специалисты занимаются кровельными и фасадными работами, а также восстанавливают входную группу, - рассказали в мэрии.

В администрации напомнили, что ранее храм пострадал от обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним, специалисты из Санкт-Петербурга также занялись восстановлением Свято-Троицкого храма в Мариуполе. Он находится при перинатальном центре в Жовтневом районе города. На этом месте появится новый типовой храм.

Сообщалось также, что в Мариуполе начали ремонт «Поживановской церкви», которая была сильно повреждена во время боев за город. Восстановлением храма занялся фонд имени Ахмата Кадырова. Известно, что фонд восстановит не только саму церковь, где службы сейчас проводятся в нижнем храме, но также многоэтажную воскресную школу. Ее построят заново - вместо полуразрушенной.

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