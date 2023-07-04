Специалисты из Санкт-Петербурга восстанавливают Свято-Троицкий Храм в Мариуполе

На месте разрушенной церкви появится новый храм

Специалисты региона-шефа восстанавливают Свято-Троицкий Храм в Мариуполе. Он находится при перинатальном центре в Жовтневом районе города.

— Решение о воссоздании нашего храма принял Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совместно с благотворительным фондом «Победа». На месте разрушенной церкви появится новый типовой храм, — отметил настоятель храма отец Александр.

Ранее на месте церкви находился храм иконы Божией Матери Млекопитательницы.

Напомним, что в Мариуполе также начали ремонт «Поживановской церкви», которая была сильно повреждена во время боев за город. Восстановлением храма занялся фонд имени Ахмата Кадырова. Сообщается, что фонд восстановит не только саму церковь, где службы сейчас проводятся в нижнем храме, но также многоэтажную воскресную школу. Ее построят заново — вместо полуразрушенной.

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