МЧС ДНР за сутки уничтожили 24 единицы взрывоопасных предметов

МЧС ДНР за сутки уничтожили 24 единицы ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки уничтожили 24 единицы взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР три раза привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 24 единицы ВОП, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за прошлые сутки сотрудники МЧС ликвидировали 27 пожаров на территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, что сотрудники МЧС ДНР спасли семь человек, включая одного ребенка, из горящего дома. В пятиэтажке в микрорайоне №1 Тореза загорелась квартира на четвертом этаже. Благодаря действиям пожарных удалось эвакуировать людей. Спасатели ликвидировали пожар за два часа, причины возгорания устанавливаются. Двое пострадавших, мужчина и женщина, госпитализированы в больницу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь жилых домов и два гражданских объекта повреждены обстрелами ВСУ в ДНР

В Кировском районе Донецка получил ранения мирный житель (подробнее)