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НовостиПолитика18 сентября 2023 7:26

МЧС ДНР за сутки уничтожили 24 единицы взрывоопасных предметов

Сотрудники МЧС России по ДНР три раза привлекались для проведения обследований территории Республики
Владислав ГУЩИН
МЧС ДНР за сутки уничтожили 24 единицы ВОП. Фото: МЧС ДНР

МЧС ДНР за сутки уничтожили 24 единицы ВОП. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за прошлые сутки уничтожили 24 единицы взрывоопасных предметов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР три раза привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 24 единицы ВОП, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что за прошлые сутки сотрудники МЧС ликвидировали 27 пожаров на территории Донецкой Народной Республики.

Напомним, что сотрудники МЧС ДНР спасли семь человек, включая одного ребенка, из горящего дома. В пятиэтажке в микрорайоне №1 Тореза загорелась квартира на четвертом этаже. Благодаря действиям пожарных удалось эвакуировать людей. Спасатели ликвидировали пожар за два часа, причины возгорания устанавливаются. Двое пострадавших, мужчина и женщина, госпитализированы в больницу.

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