Пожарные МЧС спасли семь человек из горящего дома в Торезе

Пожарные спасли семь человек, включая ребенка, из загоревшегося дома в Торезе. Фото: МЧС ДНР

Пожарные МЧС Донецкой Народной Республики спасли семь человек, включая одного ребенка, из горящего дома. В пятиэтажке в микрорайоне №1 Тореза загорелась квартира на четвертом этаже. Благодаря действиям пожарных удалось эвакуировать семь человек и ликвидировать возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

— Огнеборцы, создав два звена газодымозащитной службы, подали два ствола на тушение пожара по автолестнице и лестничному маршу. Спасатели при помощи автолестницы эвакуировали из горящей квартиры мужчину. Из квартир на четвертом и пятом этажах по автолестнице и лестничному маршу было эвакуировано еще шесть человек, из которых один ребенок. Двое спасенных, мужчина и женщина, госпитализированы в учреждение здравоохранения, — заявили в ведомстве.

Спасатели ликвидировали пожар за два часа, причины возгорания устанавливаются. От МЧС привлекалось 23 спасателя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин назвал героями спасателей МЧС ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пожарные МЧС попали под обстрел, но продолжили тушить пожар (подробнее)