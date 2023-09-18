В Донецке при обстреле ВСУ пострадало здание детского сада

При обстреле Кировского района в микрорайоне шахты «Лидиевка» пострадало остекление здания яслей-сада № 165. Фото: ТГ/Кулемзин

Здание детского сада в Кировском районе Донецка пострадало в результате обстрела города со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что повреждения получил также многоквартирный жилой дом, расположенный в этом районе.

- В Кировском районе получили повреждения: здание детского сада № 165 по улице Павла Колодина и многоквартирный дом по улице Каменской, - проинформировал градоначальник.

Напомним, ранее мэр заявил, что под обстрелом ВСУ 17 сентября оказался микрорайон шахты «Лидиевка» в Кировском районе Донецка. Сообщалось также, что в результате нанесенных по городу артударов на улице Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения.

Тем временем в результате обстрела Куйбышевского района по улицам Зуевской и Нарвской были повреждены многоквартирные жилые дома, а также здание храма Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира.

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