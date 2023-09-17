На юге ДНР открыли два восстановленных моста

В ДНР восстановлен очередной мост. Фото: Телеграм Марат Хуснуллин

17 сентября на юге ДНР открыли сразу два восстановленных моста. Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что их разрушили ВФУ, а восстановила Московская область. Он принял участие в этом событии совместно с вице-губернатором региона-шефа Евгением Хромушиным.

- Пешеходный мост через реку Грузский Еланчик теперь будет соединять не только две части Новоазовска, но и семьи: молодожены закрепили на нем традиционный замок. А сам мост местные жители назвали «Подмосковный». Второй мост длиной 115 метров построили через реку Кальмиус в Сартане, в его конструкциях использовались технологические подходы Крымского моста, - рассказал Денис Пушилин.

Регион-шеф восстанавливает и другие мосты в ДНР.

- Всего девять мостов восстанавливают специалисты из Московской области: часть уже сданы в эксплуатацию, у остальных высокая готовность. Понадобилось меньше года на восстановление всех девяти объектов, за что большое спасибо и жителям Подмосковья и губернатору Андрею Воробьеву, - добавил руководитель региона.

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