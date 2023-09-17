В Новоазовске открыли 78-метровый пешеходный мост через реку Еланчик

Пешеходный мост «Подмосковный» построил регион-шеф Московская область. Фото: Телеграм Василий Овчаров

В Новоазовске через реку Еланчик открыт 78-метровый пешеходный мост «Подмосковный», соединяющий разные берега города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Новоазовского района Василий Овчаров.

- 78-метровое сооружение до начала работ находилось в аварийном состоянии, а теперь для местных жителей этот мост стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города - ярким символом большой и единой страны.

Здесь смонтирована архитектурная подсветка и вечером издалека видно его освещаемые пешеходные пролеты в цветах флага России, - рассказал Василий Овчаров.

Новый мост, получивший название в честь региона-шефа, построен взамен изношенного. Он соединяет центр города с микрорайоном «Еланчик».

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