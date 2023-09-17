В Горловке в результате обстрела ВСУ пострадало остекление детской библиотеки имени Гайдара

Украинские боевики нанесли очередной ракетный удар по центру города. Фото: Телеграм Иван Приходько

В Горловке в результате обстрела украинскими боевиками пострадало остекление детской библиотеки имени Гайдара. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

- В результате вчерашнего обстрела центра Горловки со стороны ВФУ пострадало остекление детской библиотеки им. Гайдара по проспекту Победы, - сообщил в своем телеграм-канале горловский градоначальник.

«КП Донецк» сообщал, что 16 сентября в Центрально-Городском районе Горловки в результате обстрела украинских боевиков погибла мирная жительница. ВСУ выпустили по центру города шестнадцать ракет из реактивной системы залпового огня с 20:00 по 21:55.

По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел был произведен с позиций вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Леонидовка и Дзержинск.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 17 сентября 2023: отбиты атаки ВСУ в районе Торского и Серебряного лесничества

Вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ на Клещеевку под Артемовском (подробнее)