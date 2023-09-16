ВСУ убили мирную жительницу в Горловке

ВСУ убили мирную жительницу в Центрально-Городском районе Горловки (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Мирная жительница погибла в Центрально-Городском районе Горловки в результате обстрела ВСУ. Боевики обстреляли Центрально-Городской район города из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Центрально-Городском районе Горловки по улице Жигулевской, 88 погибла женщина 1998 года рождения, — заявили в ведомстве. — Повреждены торговые ряды рынка «Универсам» по проспекту Победы, многоквартирный жилой дом на проспекте Ленина. Зафиксировано прямое попадание в жилой дом на улице Жигулевская.

В СЦКК добавили, что украинские боевики выпустили по городу 16 ракет из реактивной системы залпового огня в период с 20:00 по 21:55. Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины в населенных пунктах Леонидовка и Дзержинск.

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