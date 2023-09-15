В крупных городах ДНР вода начала подаваться один раз в сутки Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую перевели на ежедневную подачу воды в тестовом режиме. Актуальные графики подачи воды населению предоставили ДАН в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

По информации ведомства, в данное время эти города получают воду ежедневно с 17:00 до 22:00. В Енакиево, Шахтерске и Торезе вода подается через день в аналогичное время суток. Тем временем в Харцызске она идет два раза в день - с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.

Напомним, ранее сообщалось, что после введения в строй водовода из реки Дон и строительства альтернативных водоводов ситуация с водоснабжением Донецкой Народной Республики улучшилась. Сейчас регион начал потреблять до 560 тысяч кубометров воды в сутки. До этого времени суточный объем не превышал 200 кубометров. В некоторых городах Республики вода больше года подавалась населению один раз в трое суток.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР внедрят инновационные методы очистки сточных вод

Гендиректор «Воды Донбасса» провел встречу с представителями компании «Эко-коллектор», которая занимается очисткой сточный вод (подробнее)