В крупных городах ДНР вода начала подаваться один раз в сутки
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую перевели на ежедневную подачу воды в тестовом режиме. Актуальные графики подачи воды населению предоставили ДАН в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
По информации ведомства, в данное время эти города получают воду ежедневно с 17:00 до 22:00. В Енакиево, Шахтерске и Торезе вода подается через день в аналогичное время суток. Тем временем в Харцызске она идет два раза в день - с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.
Напомним, ранее сообщалось, что после введения в строй водовода из реки Дон и строительства альтернативных водоводов ситуация с водоснабжением Донецкой Народной Республики улучшилась. Сейчас регион начал потреблять до 560 тысяч кубометров воды в сутки. До этого времени суточный объем не превышал 200 кубометров. В некоторых городах Республики вода больше года подавалась населению один раз в трое суток.
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