В ДНР внедрят инновационные методы очистки сточных вод

Современный метод позволит очистить водоемы ДНР. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике внедрят инновационные методы очистки сточных вод. Современный способ очистки позволит восстановить водные объекты в регионе. Пилотный проект реализации программы запустят в Шахтерске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства ДНР.

— Обозначили план мероприятий. Специалисты уже приступили к работе. Будем внедрять инновационные технологии, чтобы минимизировать негативные последствия для окружающей среды и предотвратить загрязнение водных ресурсов, — заявил гендиректор «Воды Донбасса» Андрей Григорьев.

В ведомстве добавили, что компания занимается очисткой сточных вод с использованием всего объема экологической инфраструктуры. После обсуждения всех деталей, пилотный проект решили запустить в Шахтерске.

— Данный метод в 2022 году занял 1 место в Азиатском регистре качества, — добавили в Минстрое.

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