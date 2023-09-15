В ДНР увеличили объемы подачи воды населению на 400 тысяч кубометров в сутки

Ситуация с водоснабжением в регионе постепенно улучшается. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике улучшилась ситуация с водоснабжением. Об этом сообщили ДАН в региональном Министерстве строительства и ЖКХ.

Там уточнили, что строительство водоводов от реки Дон до канала Северский Донец - Донбасс, а также от водозабора «Кипучая Криница» и «Шевченковский» на водопроводный узел «Южный» в Донецке позволило увеличить объемы подачи воды населению. Кроме того, на ситуацию значительно повлияла переброска воды в канал Северский Донец - Донбасс из водоканалов Зуевское, Ханженковское, Ольховское, «Горловское море» и реки Садки. Это позволило увеличить объемы подачи воды в среднем на 400 тысяч кубометров в сутки.

В ведомстве также отметили, что сейчас водопотребление Республики составляет порядка 560 тысяч кубических метров воды в сутки. Это 57% от общего объема воды, необходимого для стабильного водоснабжения региона.

Сообщается также, что из-за остановки канала Северский Донец - Донбасс была прекращена подача воды в поселок Новотроицкое и Волновахский район ДНР. Для них был построен отдельный водовод из карьера, подающий до 10 кубометров воды за сутки.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шахтные воды помогут решить проблему с водоснабжением ДНР

Подземные воды шахт Донбасса — это мощный источник живительной влаги, нужно только ее очистить (подробнее)