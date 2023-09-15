Российские FPV-дроны уничтожают пехоту и технику ВСУ на Артемовском направлении

ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожают пехоту и технику ВСУ на Артемовском направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские операторы FPV-дронов Воздушно-десантных войск продолжают уничтожать пехоту и технику противника на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В ходе проведения специальной военной операции при уничтожении скоплений украинских формирований в укрытиях, расположенных в лесопосадках, подразделения БпЛА активно применяют FPV-дроны коптерного типа, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что преимущество FPV-дрона перед обычным квадрокоптерам является удобная для оператора ориентация в пространстве, легко проходить маршрут и преследовать движущуюся цель на высокой скорости.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки ВСУ у Клещеевки и Майорска. На Донецком направлении противник потерял до 275 военнослужащих, а также 12 единиц военной техники.

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