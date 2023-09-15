В ДНР за сутки саперы обезвредили более 170 неразорвавшихся снарядов и мин

Пиротехники продолжают очищать регион от взрывоопасных предметов. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники пиротехнической службы продолжают обследовать территории региона на наличие взрывоопасных предметов. Только за одни сутки им удалось обнаружить и обезвредить более 170 неразорвавшихся снарядов и мин. Об этом сообщили в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Донецкой Народной Республике.

Там уточнили, что за это время саперы привлекались для обследования местности 18 раз.

- За минувшие сутки сотрудники МЧС России по ДНР 18 раз привлекались для проведения обследований на территории Донецкой Народной Республики. Выявлено, вывезено, уничтожено 172 единиц взрывоопасных предметов, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике к поиску людей и обнаружению взрывчатых веществ привлекают кинологические подразделения МЧС Республики. В данное время в служебный состав «мохнатых бойцов» спасательной службы входит 14 собак. Все они проходят специальную подготовку и регулярные тренировки, чтобы быть готовыми выполнять любые задачи.

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