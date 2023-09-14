В ДНР к поиску людей и нахождению взрывчатых веществ подключают служебных собак

Все собаки кинологической службы проходят специальную подготовку и регулярные тренировки, чтобы быть готовыми к выполнению любых задач. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике к поиску людей и обнаружению взрывчатых веществ привлекают кинологические подразделения МЧС Республики. Об этом сообщили в спасательном ведомстве региона.

Там уточнили, что в данное время в служебный состав «мохнатых бойцов» службы входит 14 собак. Все они проходят специальную подготовку и регулярные тренировки, чтобы быть готовыми к выполнению любых задач.

К примеру, пес Макс находится на службе с 2017 года и занимается поиском людей.

- Однажды зимой, вблизи Углегорска, он спас мужчину, которого искали в течение суток. Макс вышел на его след, обнаружив его вещи, а потом и самого дедушку, - рассказали спасатели.

Другая собака по кличке Шаня работает в кинологической службе уже около трех лет и занимается поиском взрывчатых веществ. Этим летом благодаря своим подопечным кинологический расчет из ДНР занял второе место на чемпионате МЧС России по многоборью кинологов в Ногинске.

- Служебные собаки МЧС являются настоящими героями, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти других, - говорят в министерстве.

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