В ДНР саперы за неделю обнаружили и уничтожили 600 взрывоопасных предметов

В Донецкой Народной Республике сотрудники пиротехнической службы продолжают обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике сотрудники пиротехнической службы продолжают обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов. Только за одну неделю им удалось обнаружить и обезвредить более полутысячи неразорвавшихся снарядов и мин. Об этом сообщили на брифинге о работе Штаба гражданской обороны ДНР.

Там уточнили, что саперы «прочесали» еще более 40 гектаров земли.

- Силами МЧС продолжаются работы по обследованию и очистке дорог и территорий от взрывоопасных предметов. За период с 04 по 10 сентября обследовано порядка 44 га территорий, свыше 21 700 квадратных метров различных помещений, обнаружено 600 единиц взрывоопасных предметов, - заявили в ходе проведения Штаба.

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге «Ясиноватая-Горловка» в результате подрыва на ВОП тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи.

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