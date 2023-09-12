Беременная женщина ранена на дороге «Ясиноватая — Горловка» при подрыве на ВОП

За жизнь тяжело раненной беременной женщины в Ясиноватой борются врачи (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате подрыва на взрывоопасном предмете на автомобильной дороге «Ясиноватая — Горловка» пострадала беременная женщина. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На автодороге «Ясиноватая-Горловка» в результате подрыва на ВОП тяжелые ранения получила беременная женщина 1986 года рождения. За жизнь пострадавшей борются врачи, — заявили в ведомстве.

Как сообщала «КП Донецк», в Великоновоселовском районе Донецкой Народной Республики ранен мужчина при обстреле со стороны ВСУ. Мужчина 1949 года рождения ранен в результате обстрела села Керменчик. Пострадавшего доставили в центральную республиканскую больницу города Волновахи. В Представительстве ДНР в СЦКК добавили, что около полудня 12 сентября украинские боевики выпустили по селу четыре артиллерийских боеприпаса.

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