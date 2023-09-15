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НовостиПолитика15 сентября 2023 12:23

В ДНР за неделю погибли шесть человек, еще 34 получили ранения от обстрелов ВСУ

В результате обстрелов украинских боевиков с 1 января 2023 года в ДНР погибли 285 мирных жителей
Владислав ГУЩИН
В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли шесть человек

В ДНР за неделю от обстрелов ВСУ погибли шесть человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике с 8 по 14 сентября в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибли шесть человек, еще 34 получили ранения. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 285 мирных жителей, 1247 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Дарья Морозова добавила, что общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 9044 человек, в том числе 230 детей. Ранения различной степени тяжести получили 12 791 человек, включая 819 детей.

Напомним, что за 14 сентября в результате обстрела ВСУ пострадали два жителя ДНР. За сутки по территории Республики противник выпустил 224 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью.

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