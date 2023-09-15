ВСУ за сутки выпустили по ДНР 224 боеприпаса

Боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 200 боеприпасов, ранены два человека (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Два мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали за 14 сентября в результате обстрелов ВСУ. Украинские боевики выпустили по региону 224 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены шесть жилых домов в Киевском районе Донецка и Валерьяновке, а также два объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 47 обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм, — заявили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что под огнем украинских войск за сутки оказались восемь городов Республики, в том числе Горловка, Донецк, Макеевка, Михайловка и Ясиноватский район. На ясиноватском направлении эксперты СЦКК ДНР зафиксировали пять обстрелов из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью, а на волновахском — один обстрел из артиллерии 155 мм.

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