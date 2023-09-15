ВСУ с утра выпустили по Донецку и Макеевке 39 снарядов, включая кассетные

ВСУ с утра выпустили по ДНР 39 снарядов, включая кассетные (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с шести утра выпустили по Донецку и Макеевке 39 снарядов, включая четыре кассетных боеприпаса. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:40 – населенный пункт Семеновка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, обстрел Макеевки продолжился через пять минут. Противник до 08:35 выпустил по населенному пункту еще 13 натовских снарядов со своих позиций в Семеновке.

Кроме того, под огонь украинских боевиков с 05:55 по 09:35 попали Куйбышевский и Киевский районы Донецка. За это время ВСУ выпустили 23 снаряда из артиллерии калибром 155 мм, включая четыре кассетных боеприпаса. Противник обстреливал город с районов населенных пунктов Карловка, Семеновка и Нетайлово.

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