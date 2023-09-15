В ДНР утвердили график развития горных работ на 2024 год

Донецкое управление Ростехнадзора утвердило график развития горных работ на 2024 год в ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донецкое управление Ростехнадзора утвердило график развития горных работ на 2024 год. На следующий год включены 30 организаций из Донецкой Народной Республики на добычу твердого топлива. Об этом сообщили в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- В график включены 30 организаций ДНР, которые ведут работы на 49 участках недр, в том числе 22 предприятия, осуществляющих добычу угля на 33 шахтоучастках, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что разработка пользователями недр годовых планов устанавливает ключевые тенденции развития горных работ, включая объемы добычи твердого топлива, а также переработке полезных ископаемых.

Напомним, что в ДНР разработали уникальный комбайн для тонких пластов угля мощностью 0,8 – 1,1 метра. Длинна комплекса короче в два раза своих аналогов. Работая в данном диапазоне угольных забоев, аппарат обеспечит добычу 2-3 тысяч тонн угля в сутки.

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