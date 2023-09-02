В ДНР разработали уникальный комбайн для тонких пластов угля

В Донецке разработали уникальный комбайн для тонких пластов угля. Фото: государственный комитет по науке и технологиям ДНР

В Донецкой Народной Республике разработали уникальный комбайн для тонких пластов угля мощностью 0,8 – 1,1 метра. Длинна комплекса короче в два раза своих аналогов. Работая в данном диапазоне угольных забоев, аппарат обеспечит добычу 2-3 тысяч тонн угля в сутки. Об этом сообщил государственный комитет по науке и технологиям ДНР.

- Именно размер комплекса является абсолютно новым решением, которое реализуется в этой разработке. Уникальность комплекса состоит в том, что помимо крепи и комбайна имеется разработанный двухскоростной скребковый конвейер, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что этот скребковый конвейер может обеспечить транспортировку груза на низкой скорости, соблюдая все требования безопасности. Комплекс оснащен дополнительным устройством, который облегчает труд шахтеров и делает его безопасным. Сама работа над проектом началась еще в 2017 году.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 сентября в ДНР заработала единая справочная служба

Единая справочная служба «122» начала работу на территории ДНР с 1 сентября (подробнее)