С 1 сентября в ДНР заработала единая справочная служба

Номер единой справочной службы начал работать в ДНР с 1 сентября. Фот

В Донецкой Народной Республике с 1 сентября начала работу единая справочная служба по номеру 122. С ее помощью можно получить круглосуточную консультацию во вопросам о работе органов власти и госорганизаций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

— Можно получить круглосуточную консультацию по вопросам, связанным с деятельностью органов власти и государственных организаций ДНР, а именно здравоохранение, образование, культура, молодежная политика, качество связи и интернет, общественный транспорт и дороги, государственная поддержка, материальная помощь, льготы, компенсации, услуги ЗАГС, — отметили в ведомстве.

Звонки в справочную службу бесплатны как с мобильных, так и со стационарных устройств.

— Перечень тематик службы 122 для консультаций будет корректироваться исходя из актуальности вопросов, поступивших от граждан, — подчеркнули в министерстве связи региона.

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