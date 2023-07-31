Африканские страны заинтересованы в экспорте угля из ДНР

Уголь из ДНР может пойти на экспорт в Африку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исполняющий обязанности Министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов посетил саммит «Россия-Африка», который прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. По его словам, африканские страны заинтересованы в экспорте угля из Республики.

- Приятно осознавать, что даже с учетом ведущихся на территории Республики боевых действий, у африканских стран есть большой интерес к нашим недрам, в особенности, к углю, - написал в телеграм-канале Власов.

Он отметил, что многие африканские страны, которые присутствовали на саммите в Санкт-Петербурге интересовались технологиями добычи угля и горношахтным оборудованием из ДНР.

- Будем и дальше налаживать контакты, надеюсь, в ближайшее время вместе с «Корпорацией развития Донбасса» выйдем на прямое общение со странами Африки. Экспорт нашего угля на Африканский континент нужен обеим сторонам, - добавил Виталий Власов.

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