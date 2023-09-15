Ямал восстановил спортивную школу в Волновахе

В восстановленной Волновахской спортивной школе начался тренировочный процесс у борцов. Фото: Минмолспорттуризм ДНР

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа восстановили спортивную школу в Волновахе. Сейчас в учреждении начался тренировочный процесс у борцов. Об этом сообщает Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

- Тренирует юных спортсменов Валерий Карандеев. Он воспитал ни одно поколение борцов — победителей соревнований разного уровня. Сейчас под его руководством занимаются 48 детей, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что на одной из тренировок побывал спецпредставитель губернатора от Ямала Александр Кусенко, который в новой должности поддерживает развитие спорта на подшефной территории.

Напомним, что специалисты из Ямала продолжают ремонтно-восстановительные работы детского сада «Барвинок» в селе Вольное Волновахского района. На данный момент на объекте строители демонтируют поврежденную отделку, выполняют инженерные работы.

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