Жителей ДНР предупредили о сбоях в мобильной связи «Феникс» из-за ремонта в сети

Помехи в работе сотовой связи связаны с аварией в сети Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Жителей ДНР предупредили о сбоях мобильной связи из-за аварии в сети. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского оператора связи.

Там уточнили, что перебои в работе «Феникса» возможны в Волновахском и Старобешевском районах, а также городском округе Докучаевск и Кураховском муниципальном округе.

- Специалисты уже приступили к восстановительным работам, - заявили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что более двух миллионов пользователей насчитывает абонентская база оператора связи «Феникс» в ДНР. Мобильный оператор работает над улучшением качества связи, в том числе за счет установки новых базовых станций. Сейчас в регионе задействованы 1783 станции.

Кроме того, в пресс-службе «Феникса» сообщили о повышении качества связи в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Специалисты завершили монтаж новых объектов связи в Мариуполе и Железном Порту Херсонской области, а на трех объектах связи в Шахтерске и Горловке провели модернизацию оборудования.

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