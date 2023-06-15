Более двух миллионов пользователей насчитывает абонентская база оператора связи «Феникс» в ДНР

«Феникс» - первый оператор мобильной связи в ДНР Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более двух миллионов пользователей насчитывает абонентская база оператора мобильной связи «Феникс» в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил во время телеграм-эфира исполняющий обязанности министра связи Республики Денис Курашов.

- Всего абонентская база у нас уже составляет более двух миллионов, - отметил он.

По словам Курашова, мобильный оператор работает над улучшением качества связи, в том числе за счет установки новых базовых станций. Сейчас в регионе задействованы 1783 станции.

Напомним, ранее в пресс-службе «Феникса» сообщили о повышении качества связи в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Специалисты завершили монтаж новых объектов связи в Мариуполе и Железном Порту Херсонской области, а на трех объектах связи в Шахтерске и Горловке провели модернизацию оборудования. Это повысило среднюю скорость мобильного интернета с пакетной передачей данных четвертого поколения.

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