Мобильный оператор связи «Феникс» повышает качество работы в ДНР и Херсонской области

Специалисты продолжают улучшать связь в Республике. Фото: пресс-служба РОС «Феникс»

В период со 2 по 8 июня мобильным оператором связи «Феникс» были проведены ряд работ, для оптимизации связи в Республике, а также Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- В частности, завершен монтаж новых объектов связи в Мариуполе и Железном Порту Херсонской области, а на трех объектах связи в Шахтерске и Горловке проведена модернизация оборудования, что способствовало повышению средней скорости мобильного интернета с пакетной передачей данных четвертого поколения, - отмечают в компании.

В компании заявляют, что на данный момент функционирует десять базовых станций, которые поддерживают стандарты 2G и 3G. В перспективе планируют модернизировать оборудование с целью обеспечения абонентов доступом к высокоскоростному мобильному интернету в стандарте 4G и повышению его средней скорости.

- 8 июня работниками Республиканского оператора связи запущен в эфир новый объект связи в Новоазовске, а также дополнительные базовые станции — в Мариуполе и Розовке. Проведенные мероприятия стабилизируют работу сервисов голосовой связи и мобильного интернета в стандартах 3G и 4G, - добавили в компании.

Кроме того, в Мариуполе модернизировано оборудование двух базовых станций, а в Снежном — оптимизировано покрытие сети мобильной связи.

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